ثلاثة أشقاء.. آخر صناع الكوفية الفلسطينية

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(CNN) -- تعد الكوفية لباساً تقليدياً للرأس ورمزاً للنضال الفلسطيني. واليوم، تبقى لترمز إلى جزء مهم من التراث الفلسطيني. مصنع الحرباوي هو الأخير في الأراضي الفلسطينية لتصنيع الكوفية الأصلية. ويعمل في المصنع الأشقاء جودة وعبدالعظيم وعزت منذ أن كانوا أطفالاً بعد أن ورثوا عمل العائلة، ليواصلوا هذا الإرث الذي يعتزون به.