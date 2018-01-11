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ثلاثة أشقاء.. آخر صناع الكوفية الفلسطينية

ثلاثة أشقاء.. آخر صناع الكوفية الفلسطينية

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آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 03:51 (GMT +0400).
الأراضي الفلسطينيةصناعاتفلسطينفنون
2:02

جولة داخل مصنع الحرباوي.. آخر مصنع لإنتاج الكوفية الفلسطينية الأصلية!

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(CNN) -- تعد الكوفية لباساً تقليدياً للرأس ورمزاً للنضال الفلسطيني. واليوم، تبقى لترمز إلى جزء مهم من التراث الفلسطيني. مصنع الحرباوي هو الأخير في الأراضي الفلسطينية لتصنيع الكوفية الأصلية. ويعمل في المصنع الأشقاء جودة وعبدالعظيم وعزت منذ أن كانوا أطفالاً بعد أن ورثوا عمل العائلة، ليواصلوا هذا الإرث الذي يعتزون به.

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