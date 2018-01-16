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لماذا استثمرت أبوظبي 10 ملايين يورو بهذا المسرح بفرنسا؟

ما علاقة أبوظبي بقصر الملوك هذا بفرنسا؟

ستايل
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
فرنساأبوظبيمتحف اللوفرفنونمتاحف
3:37

اكتشف "منزل الملوك في فرنسا."

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من بين أكثر من 1500 غرفة في قصر فونتينبلو بفرنسا، قد تكون هذه الغرفة الأكثر روعة، مسرح يتضمن 400 مقعد افتُتح لنابليون الثالث عام 1857. قصر فونتينبلو هو أحد القصور المذهلة في فرنسا، وبمثابة أيقونة للتاريخ والثقافة الفرنسية والتي حوفظ عليها بشكل مثالي، وهو أقدم من قصر فرساي ومتحف اللوفر.

فرنساأبوظبيمتحف اللوفرفنونمتاحفالشيخ خليفة بن زايد