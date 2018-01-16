دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجه مصمم الأزياء براندون هيلتون انتقاداً كبيرة بعد إعلانه عن عارضة جديدة لعلامته التجارية "House of Mann"، متحولة جنسية تبلغ من العمر تسع سنوات.
ستايل
انتقادات لمصمّم بعد تصوير متحولة جنسية بعمر التاسعة
انتقادات لمصمّم بعد تصويره لطفلة متحولة جنسيا
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 07:04 (GMT +0400).
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تعرّض مصمم أزياء لانتقادات لاذعة عبر الإنترنت بعد استخدامه لمتحولة جنسية بعمر تسع سنوات كعارضة.
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