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انتقادات لمصمّم بعد تصوير متحولة جنسية بعمر التاسعة

انتقادات لمصمّم بعد تصويره لطفلة متحولة جنسيا

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 07:04 (GMT +0400).
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تعرّض مصمم أزياء لانتقادات لاذعة عبر الإنترنت بعد استخدامه لمتحولة جنسية بعمر تسع سنوات كعارضة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجه مصمم الأزياء براندون هيلتون انتقاداً كبيرة بعد إعلانه عن عارضة جديدة لعلامته التجارية "House of Mann"، متحولة جنسية تبلغ من العمر تسع سنوات.

الأطفالالاستغلال الجنسيالتحرش الجنسيالتصويرالمثلية الجنسيةستايل