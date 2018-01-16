انتقادات لمصمّم بعد تصوير متحولة جنسية بعمر التاسعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجه مصمم الأزياء براندون هيلتون انتقاداً كبيرة بعد إعلانه عن عارضة جديدة لعلامته التجارية "House of Mann"، متحولة جنسية تبلغ من العمر تسع سنوات.