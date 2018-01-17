ستايل

مرسيدس بنز G-Class بتصميم جديد بالكامل للمرة الأولى منذ 1979

شاهد..مرسيدس بنز G-Class بتصميم جديد بالكامل

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 05:43 (GMT +0400).
رفاهيةسيارات
1:01

مرسيدس بنز أعادت تصميم سيارة G-Class بالكامل لأول مرة منذ عام 1979.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعادت مرسيدس بنز تصميم سيارة G-Class بالكامل لأول مرة منذ عام 1979، لكن قد يكون محبو السيارة الأوفياء سعداء لرؤية أن التغييرات دقيقة.

رفاهيةسيارات