نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعادت مرسيدس بنز تصميم سيارة G-Class بالكامل لأول مرة منذ عام 1979، لكن قد يكون محبو السيارة الأوفياء سعداء لرؤية أن التغييرات دقيقة.
ستايل
مرسيدس بنز G-Class بتصميم جديد بالكامل للمرة الأولى منذ 1979
شاهد..مرسيدس بنز G-Class بتصميم جديد بالكامل
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 05:43 (GMT +0400).
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مرسيدس بنز أعادت تصميم سيارة G-Class بالكامل لأول مرة منذ عام 1979.
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