دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فن “القط العسيري” هو فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير السعودية، ويعود إلى مئات السنين، ويعتمد على زخارف هندسية فريدة من نوعها، ويتميز بالألوان المستوحاة من الطبيعة.
تعرف إلى فن “القط العسيري” في السعودية
تعرف إلى فن “القط العسيري” في السعودية
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 04:36 (GMT +0400).
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بماذا يتميز فن “القط العسيري” الذي أُدرج ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو"؟
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