تعرف إلى فن “القط العسيري” في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فن “القط العسيري” هو فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير السعودية، ويعود إلى مئات السنين، ويعتمد على زخارف هندسية فريدة من نوعها، ويتميز بالألوان المستوحاة من الطبيعة.