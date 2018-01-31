تعرف إلى فن “القط العسيري” في السعودية

تعرف إلى فن “القط العسيري” في السعودية

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 04:36 (GMT +0400).
تصاميمفنونالمملكة العربية السعوديةعسير
1:08

بماذا يتميز فن “القط العسيري” الذي أُدرج ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فن “القط العسيري” هو فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير السعودية، ويعود إلى مئات السنين، ويعتمد على زخارف هندسية فريدة من نوعها، ويتميز بالألوان المستوحاة من الطبيعة.

تصاميمفنونالمملكة العربية السعوديةعسير