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مصممة تبرز جمال طبيعة قطر بهذه المجوهرات

مصممة تبرز جمال طبيعة قطر بهذه المجوهرات

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 01:34 (GMT +0400).
قطرتصاميممجوهرات
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شاهد كيف تستخدم هذه المصممة التصميم والمجوهرات لإبراز جمال طبيعة قطر.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية، مجوهرات هيرات الفاخرة، ندى خميس السليطي، تتحدث عن تصميمها للمجوهرات، وكيف تستخدم ذلك لإبراز جمال طبيعة قطر.

قطرتصاميممجوهرات