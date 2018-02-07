مصممة تبرز جمال طبيعة قطر بهذه المجوهرات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية، مجوهرات هيرات الفاخرة، ندى خميس السليطي، تتحدث عن تصميمها للمجوهرات، وكيف تستخدم ذلك لإبراز جمال طبيعة قطر.