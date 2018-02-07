أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية، مجوهرات هيرات الفاخرة، ندى خميس السليطي، تتحدث عن تصميمها للمجوهرات، وكيف تستخدم ذلك لإبراز جمال طبيعة قطر.
ستايل
مصممة تبرز جمال طبيعة قطر بهذه المجوهرات
مصممة تبرز جمال طبيعة قطر بهذه المجوهرات
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 01:34 (GMT +0400).
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شاهد كيف تستخدم هذه المصممة التصميم والمجوهرات لإبراز جمال طبيعة قطر.
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