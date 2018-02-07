كيف تسترجع الساعات الفاخرة مجدها السابق؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مؤسس ورشة “إصلاح الساعات الفاخرة” في لندن، أوليفر بولوك، يتحدث عن الفن "الدقيق" لإصلاح وصيانة الساعات الفاخرة حتى تستعيد مجدها السابق.