أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مؤسس ورشة “إصلاح الساعات الفاخرة” في لندن، أوليفر بولوك، يتحدث عن الفن "الدقيق" لإصلاح وصيانة الساعات الفاخرة حتى تستعيد مجدها السابق.
ستايل
كيف تسترجع الساعات الفاخرة مجدها السابق؟
كيف تسترجع الساعات الفاخرة مجدها السابق؟
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 02:41 (GMT +0400).
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شاهد كيف تسترجع الساعات الفاخرة القديمة مجدها في هذه الورشة.
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