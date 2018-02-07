ستايل

كيف تسترجع الساعات الفاخرة مجدها السابق؟

كيف تسترجع الساعات الفاخرة مجدها السابق؟

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 02:41 (GMT +0400).
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شاهد كيف تسترجع الساعات الفاخرة القديمة مجدها في هذه الورشة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مؤسس ورشة “إصلاح الساعات الفاخرة” في لندن، أوليفر بولوك، يتحدث عن الفن "الدقيق" لإصلاح وصيانة الساعات الفاخرة حتى تستعيد مجدها السابق.

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