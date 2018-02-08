عبّر عن ميوله الجنسية وملأ العالم بألوان زاهية.. هذا هو أشهر فنان في العالم!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذا هو الفنان البريطاني الاستثنائي والأكثر شهرة، دافيد هوكني، في ورشته الفنية في هوليوود هيلز. استطاع "اليوركشايري" الذي انتقل إلى كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي، أن يصبح نجماً فنياً بسرعة كبيرة. مقابلاته الصحفية نادرة جداً، وبات الحصول على واحدة أكثر ندرة من أي وقت كان.
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آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 02:26 (GMT +0400).
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في مقابلة صحفية نادرة جداً... شاهد الفنان البريطاني الاستثنائي والأكثر شهرة، دافيد هوكني، في ورشته الفنية في هوليوود هيلز.
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