ستايل

عبّر عن ميوله الجنسية وملأ العالم بألوان زاهية.. هذا هو أشهر فنان في العالم!

تعرف على الفنان الذي سبقته جرأته في عالم الفن

ستايل
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 02:26 (GMT +0400).
المثلية الجنسيةرسمفنون
6:01

في مقابلة صحفية نادرة جداً... شاهد الفنان البريطاني الاستثنائي والأكثر شهرة، دافيد هوكني، في ورشته الفنية في هوليوود هيلز.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هذا هو الفنان البريطاني الاستثنائي والأكثر شهرة، دافيد هوكني، في ورشته الفنية في هوليوود هيلز. استطاع "اليوركشايري" الذي انتقل إلى كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي، أن يصبح نجماً فنياً بسرعة كبيرة. مقابلاته الصحفية نادرة جداً، وبات الحصول على واحدة أكثر ندرة من أي وقت كان.

المثلية الجنسيةرسمفنون