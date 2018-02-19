دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ومع بدء أسبوع الموضة في لندن، حولّت مجموعة من عارضات أزياء الوزن الزائد بملابسهن الداخلية الانتباه بعيداً عن عروض الأزياء المشاركة في الحدث إلى الشوارع الباردة.
ستايل
عارضات أزياء الوزن الزائد يحتججن بملابسهن الداخلية في لندن
عارضات بدينات يحتججن بملابسهن الداخلية بلندن
ستايل
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 03:24 (GMT +0400).
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لم يمنعهن البرد القارس أو أهمية الحدث في عالم الموضة من التعبير عن موقفهن...
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