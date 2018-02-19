عارضات أزياء الوزن الزائد يحتججن بملابسهن الداخلية في لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ومع بدء أسبوع الموضة في لندن، حولّت مجموعة من عارضات أزياء الوزن الزائد بملابسهن الداخلية الانتباه بعيداً عن عروض الأزياء المشاركة في الحدث إلى الشوارع الباردة.