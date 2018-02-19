ستايل

عارضات أزياء الوزن الزائد يحتججن بملابسهن الداخلية في لندن

عارضات بدينات يحتججن بملابسهن الداخلية بلندن

ستايل
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 03:24 (GMT +0400).
أزياءلندنتصاميماحتجاجات
0:39

لم يمنعهن البرد القارس أو أهمية الحدث في عالم الموضة من التعبير عن موقفهن...

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ومع بدء أسبوع الموضة في لندن، حولّت مجموعة من عارضات أزياء الوزن الزائد بملابسهن الداخلية الانتباه بعيداً عن عروض الأزياء المشاركة في الحدث إلى الشوارع الباردة.

أزياءلندنتصاميماحتجاجات