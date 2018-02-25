لأول مرة.. مهرجان لموسيقى الجاز في الرياض

لأول مرة.. مهرجان لموسيقى الجاز في الرياض

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آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 02:37 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةالموسيقىالرياضمن قلب الشرق الأوسط
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شاهد.. مهرجان الجاز في العاصمة السعودية الرياض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مهرجان الجاز هذا ليس في مدينة نيو أورليانز في الولايات المتحدة، مسقط رأس الموسيقى الأفريقية الأمريكية… بل هو في الرياض! إذ نُظم مهرجان موسيقى الجاز الأول "غروفز" في المدينة السعودية.

المملكة العربية السعوديةالموسيقىالرياضمن قلب الشرق الأوسط