دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مهرجان الجاز هذا ليس في مدينة نيو أورليانز في الولايات المتحدة، مسقط رأس الموسيقى الأفريقية الأمريكية… بل هو في الرياض! إذ نُظم مهرجان موسيقى الجاز الأول "غروفز" في المدينة السعودية.
لأول مرة.. مهرجان لموسيقى الجاز في الرياض
لأول مرة.. مهرجان لموسيقى الجاز في الرياض
ستايل
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 02:37 (GMT +0400).
0:53
شاهد.. مهرجان الجاز في العاصمة السعودية الرياض.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.