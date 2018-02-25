لأول مرة.. مهرجان لموسيقى الجاز في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مهرجان الجاز هذا ليس في مدينة نيو أورليانز في الولايات المتحدة، مسقط رأس الموسيقى الأفريقية الأمريكية… بل هو في الرياض! إذ نُظم مهرجان موسيقى الجاز الأول "غروفز" في المدينة السعودية.