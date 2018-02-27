القبلة في السينما... هل أنت مع أم ضد؟ هذا الفيلم المصري قد يجيبك!

(CNN)-- الأفلام المصرية من أيام الأبيض والأسود كانت مليئة بالقبلات والأحضان، والمشاهد الحميمة، والتي تعيد مشاهديها إلى زمن الرومانسية والحب، ولكنها شيئا فشيئا بدأت تختفي ولم تعد موجودة، وأصبح كثيرون يتبنون مصطلح، "السينما النظيفة"، أو تلك الخالية من القبل والأحضان.

فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر يلقي الضوء بأسلوب ساخر على هذه الأفلام، ويقدمها من خلال قصة فجر. التقينا أحمد عامر وتحدثنا معه عن هذا الفيلم.