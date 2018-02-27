ستايل

عارضات أزياء المستقبل.. لا مرئيات؟

عارضات أزياء المستقبل.. لا مرئيات؟

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 27 فبراير/شباط 2018; 05:27 (GMT +0400).
ميلانأزياءموضةغرائبطائرات بدون طيار
1:12

دولتشي آند غابانا تستخدم “عارضات” أزياء من نوع جديد.

(CNN) -- سافرت دولتشي آند غابانا بـ”عارضات” جدد من أجل أسبوع ميلانو للموضة، وسرق سرب من الطائرات بدون طيار الأنظار يوم الأحد.

ميلانأزياءموضةغرائبطائرات بدون طيار