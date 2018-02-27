(CNN) -- سافرت دولتشي آند غابانا بـ”عارضات” جدد من أجل أسبوع ميلانو للموضة، وسرق سرب من الطائرات بدون طيار الأنظار يوم الأحد.
ستايل
عارضات أزياء المستقبل.. لا مرئيات؟
عارضات أزياء المستقبل.. لا مرئيات؟
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 27 فبراير/شباط 2018; 05:27 (GMT +0400).
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دولتشي آند غابانا تستخدم “عارضات” أزياء من نوع جديد.
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