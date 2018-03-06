هذه الييضة "تبيض" الأفكار

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(CNN) -- تعتبر بلدة كيرونا في السويد موطناً لأكبر منجم لخام الحديد تحت الأرض. ومع توسع المنجم، بدأت شقوق كبيرة بالظهور في الأرض، ما تطلّب نقل المدينة بأكملها مسافة ثلاثة كيلومترات نحو الشرق. الثنائي الفني بيغرت و بيرغستروم، ابتكرا “البيضة الشمسية،” وهي بمثابة حمام سونا يجتمع في سكان البلدة للنقاش والخروج بالأفكار الجديدة.