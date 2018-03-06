(CNN) -- تعتبر بلدة كيرونا في السويد موطناً لأكبر منجم لخام الحديد تحت الأرض. ومع توسع المنجم، بدأت شقوق كبيرة بالظهور في الأرض، ما تطلّب نقل المدينة بأكملها مسافة ثلاثة كيلومترات نحو الشرق. الثنائي الفني بيغرت و بيرغستروم، ابتكرا “البيضة الشمسية،” وهي بمثابة حمام سونا يجتمع في سكان البلدة للنقاش والخروج بالأفكار الجديدة.
ستايل
هذه الييضة "تبيض" الأفكار
هذه الييضة "تبيض" الأفكار
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 03:34 (GMT +0400).
2:31
البيضة الشمسية: حمام سونا مخصص لابتكار الأفكار.
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