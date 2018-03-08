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"باربي" على شكل نساء قويات..وليست فتاة جميلة فقط

باربي على شكل نساء قويات وليست فتاة جميلة فقط

يوم المرأة العالمي
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
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مجموعة جديدة من باربي.. لتمكين القدوة النسائية بشخصيات حقيقية.

(CNN) -- تقدم “باربي” مجموعة جديدة من الدمى المستوحاة من شخصيات نسائية حقيقية. ويأتي الإعلان تزامناً مع “يوم المرأة العالمي” في الثامن من مارس.

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