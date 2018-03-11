كيف تقدمت مصر القديمة في المساواة بين الجنسين؟

كيف تقدمت مصر القديمة بالمساواة بين الجنسين؟

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
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2:36

لم تتمتع المصريات القديمات بالثروة فقط، بل كن يملكن “سلعة نادرة” في ذلك الوقت، أي المساواة.

(CNN) -- أحد أهم متاحف الآثار المصرية حول العالم، موزايو إيجيزيو، في مدينة تورينو الإيطالية، يخطط لافتتاح معرض قادم خاص بالمرأة في مصر القديمة.

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