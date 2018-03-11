(CNN) -- أحد أهم متاحف الآثار المصرية حول العالم، موزايو إيجيزيو، في مدينة تورينو الإيطالية، يخطط لافتتاح معرض قادم خاص بالمرأة في مصر القديمة.
كيف تقدمت مصر القديمة في المساواة بين الجنسين؟
كيف تقدمت مصر القديمة بالمساواة بين الجنسين؟
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
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لم تتمتع المصريات القديمات بالثروة فقط، بل كن يملكن “سلعة نادرة” في ذلك الوقت، أي المساواة.
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