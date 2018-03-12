هل أصبحت كيم كارداشيان "قابلة للأكل؟" ومن أين نبدأ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثرت شبيهات كيم كارداشيان في الآونة الأخيرة، فالجميع يريد أن يشبه الشخصية المثيرة لتلفزيون الواقع، حتى قوالب الكعك والحلويات! شاهد الكعكة الشبيهة بـ"كيم كارداشيان" والتي صممتها مصممة الأزياء وقوالب الحلوى البريطانية ديبي وينغهام.