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هل أصبحت كيم كارداشيان "قابلة للأكل؟" ومن أين نبدأ؟

هل أصبحت كيم كارداشيان "قابلة للأكل؟

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
كيم كارداشيانغرائبطبخفنونرفاهية
1:16

هذه الكعكة هي شبيهة "كيم كارداشيان!"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثرت شبيهات كيم كارداشيان في الآونة الأخيرة، فالجميع يريد أن يشبه الشخصية المثيرة لتلفزيون الواقع، حتى قوالب الكعك والحلويات! شاهد الكعكة الشبيهة بـ"كيم كارداشيان" والتي صممتها مصممة الأزياء وقوالب الحلوى البريطانية ديبي وينغهام.

كيم كارداشيانغرائبطبخفنونرفاهيةمجوهرات