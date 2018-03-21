ستايل

تعرّف إلى أبرع ساحرين في لندن

تعرّف إلى أبرع ساحرين في لندن

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 21 مارس/آذار 2018; 12:43 (GMT +0400).
تصاميمغرائبلندن
2:30

هذه أفخم التجارب “المصممة” بعناية في لندن.

(CNN) -- تعرف إلى سام بومباس وهاري بار اللذان وظيفتهما ابتكار وتصميم تجارب فريدة من نوعها لا تنسى لأحداث مختلفة في لندن.

تصاميمغرائبلندن