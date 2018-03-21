(CNN) -- تعرف إلى سام بومباس وهاري بار اللذان وظيفتهما ابتكار وتصميم تجارب فريدة من نوعها لا تنسى لأحداث مختلفة في لندن.
ستايل
تعرّف إلى أبرع ساحرين في لندن
تعرّف إلى أبرع ساحرين في لندن
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 21 مارس/آذار 2018; 12:43 (GMT +0400).
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هذه أفخم التجارب “المصممة” بعناية في لندن.
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