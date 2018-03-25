من الرياض إلى الدار البيضاء.. رحلة إلى ماضي العالم العربي الفني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في نسخته الـ12 في العام 2018، أقيم معرض "آرت دبي" في المدينة الإماراتية مؤخراً، ليعرض أعمالاً فنية منتقاة من 48 بلد حول العالم.

بين لوحات تشكيلية، ومنحوتات، وأعمال تركيبية، وأفلام، وصور فوتوغرافية، تعدد محتوى المعرض الفني الضخم هذا العام، ليتضمن القديم، والحديث والمعاصر، وحتى المستقبلي.

ولا شك بأن أحد أكبر المعارض وأهمها هو معرض "خوض غمار حياة ضروس،" والذي نظمّه "آرت دبي" بالتعاون مع معهد مسك للفنون، ويسلط الضوء على خمس مجموعات ومدارس فنية عربية، تألقت خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في بغداد، والدار البيضاء، والرياض، والخرطوم، والقاهرة.

وأقام المعرض منسقا الفنون سام بردويل وتيل فالراث، بهدف عرض أوجه الاختلاف والتشابه ما بين الفنون الحديثة التي ظهرت في أجزاء مختلفة من العالم العربي في تلك الحقبة، إذ يضم المعرض 75 عملاً فنياً لـ29 فناناً مختلفاً، جُمّعت كلّها من بين أكثر من 25 مجموعة فنية خاصة وعامة منتشرة في 19 مدينة حول العالم.

ويعتقد بردويل، أن معرض "آرت دبي" يلعب دوراً مهماً في الحراك الثقافي والفني في المنطقة العربية، لا سيما منطقة الخليج، مضيفاً أن المعرض أصبح أشبه بمنصة للتعبير عن ممارسات فنية مختلفة، لا تقتصر على البيع والشراء والسوق الفنية فقط، وإنما على الحوار وإلقاء الضوء على أوجه نعنى بها من تاريخ الفن الحديث بالعالم العربي.