خطّاط سعودي: الفرق بين العربي والغربي.. "نقطة" فقط!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعرض أعمال الفنان السعودي، ناصر السالم، في أمثال المتحف البريطاني ومركز "البومبيدو" في باريس، رغم أن أغلبها تتمحور حول اللغة العربية وفنون التخطيط. وعُرضت ثلاث قطع فنية من أعماله مؤخراً في معرض "آرت دبي،" وكانت تحمل عناوين: "يُدبّر الأمر،" "وهو معكم أينما كنتم،" و"عربي غربي."