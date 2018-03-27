دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعرض أعمال الفنان السعودي، ناصر السالم، في أمثال المتحف البريطاني ومركز "البومبيدو" في باريس، رغم أن أغلبها تتمحور حول اللغة العربية وفنون التخطيط. وعُرضت ثلاث قطع فنية من أعماله مؤخراً في معرض "آرت دبي،" وكانت تحمل عناوين: "يُدبّر الأمر،" "وهو معكم أينما كنتم،" و"عربي غربي."
خطّاط سعودي: الفرق بين العربي والغربي.. "نقطة" فقط!
خطّاط سعودي: الفرق بين العربي والغربي "نقطة!"
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آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
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الخطاط السعودي، ناصر السالم، يعرض عمله الفني "عربي غربي" في "آرت دبي."
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