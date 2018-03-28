دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرف إلى "هواء سيتي،" مشروع فني لـ"المستكشف الثقافي،" سفيان سي مرابط، الذي يأخذك برحلة في مطار افتراضي، لتبدأ بـ"ضربة حظ" تختار لك جنسيتك المؤقتة.
رحلة استكشاف ذات.. في مدينة معلّقة لكل "العرب الحائرين"
رحلة استكشاف ذات..بمدينة معلقة للعرب الحائرين
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
1:54
هذا هو العربي الحائر…
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