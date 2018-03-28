رحلة استكشاف ذات.. في مدينة معلّقة لكل "العرب الحائرين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرف إلى "هواء سيتي،" مشروع فني لـ"المستكشف الثقافي،" سفيان سي مرابط، الذي يأخذك برحلة في مطار افتراضي، لتبدأ بـ"ضربة حظ" تختار لك جنسيتك المؤقتة.