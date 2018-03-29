فن التطريز الفلسطيني يتألق بأعمال "آندي وارهول المرّاكشي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاون الفنان المغربي حسن حجّاج مع مؤسسة "81 ديزانز" بهدف توفير فرص عمل للاجئات في مخيم عين الحلوة في لبنان. النساء الفلسطينيات استخدمن فن التطريز التقليدي لإعادة خلق أعمال الحجّاج الزاهية.