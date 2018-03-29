فن التطريز الفلسطيني يتألق بأعمال "آندي وارهول المرّاكشي"

فن التطريز يتألق بأعمال آندي وارهول المرّاكشي

ستايل
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
الفلسطينيونفنونلبنانمن قلب الشرق الأوسط
1:43

هؤلاء النسوة يعملن على إعادة إنتاج أعمال أحد أشهر الفنانين المعاصرين.. "آندي وارهول المرّاكشي."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاون الفنان المغربي حسن حجّاج مع مؤسسة "81 ديزانز" بهدف توفير فرص عمل للاجئات في مخيم عين الحلوة في لبنان. النساء الفلسطينيات استخدمن فن التطريز التقليدي لإعادة خلق أعمال الحجّاج الزاهية.

الفلسطينيونفنونلبنانمن قلب الشرق الأوسط