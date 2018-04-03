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لوحة منسية وُجدت صدفة داخل خزانة.. تقدّر بملايين الدولارات

لوحة وجدت صدفة بخزانة..تقدر بملايين الدولارات

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
أمريكافنونمتاحفغرائب
2:06

لوحة تعود للقرن السادس عشر تُقدر قيمتها بالملايين، وُجدت صدفة بين النفايات.

(CNN) -- وجد روبرت وارين لوحة للفنان أوتو فان فين، تحت عنوان “أبولو وفينيس” في خزانة بينما يبحث عن علم. اللوحة التي تعود للقرن السادس عشر تقدر بملايين الدولارات!

أمريكافنونمتاحفغرائب