لوحة منسية وُجدت صدفة داخل خزانة.. تقدّر بملايين الدولارات

(CNN) -- وجد روبرت وارين لوحة للفنان أوتو فان فين، تحت عنوان “أبولو وفينيس” في خزانة بينما يبحث عن علم. اللوحة التي تعود للقرن السادس عشر تقدر بملايين الدولارات!