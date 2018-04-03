(CNN) -- وجد روبرت وارين لوحة للفنان أوتو فان فين، تحت عنوان “أبولو وفينيس” في خزانة بينما يبحث عن علم. اللوحة التي تعود للقرن السادس عشر تقدر بملايين الدولارات!
ستايل
لوحة منسية وُجدت صدفة داخل خزانة.. تقدّر بملايين الدولارات
لوحة وجدت صدفة بخزانة..تقدر بملايين الدولارات
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
2:06
لوحة تعود للقرن السادس عشر تُقدر قيمتها بالملايين، وُجدت صدفة بين النفايات.
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