هذا المصور الفوتوغرافي يتلقط صور إندونيسيا بلا يدين أو ساقين

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(CNN) -- أتشماد زولكارناين، مصور فوتغرافي محترف، يحكي قصصاً من اندونيسيا من منظوره الخاص. وُلد بلا يدين أو ساقين، أبدى زولكارناين اهتماماً بالتصوير عندما كان يعمل في التقاص الصور الخاصة ببطاقات الهوية. وباستخدام سيارة go-kar الصغيرة والخاصة به، يسافر إلى أنحاء اندونيسيا بحثاً عن الصور المثالية.