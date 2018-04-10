(CNN) -- أتشماد زولكارناين، مصور فوتغرافي محترف، يحكي قصصاً من اندونيسيا من منظوره الخاص. وُلد بلا يدين أو ساقين، أبدى زولكارناين اهتماماً بالتصوير عندما كان يعمل في التقاص الصور الخاصة ببطاقات الهوية. وباستخدام سيارة go-kar الصغيرة والخاصة به، يسافر إلى أنحاء اندونيسيا بحثاً عن الصور المثالية.
ستايل
هذا المصور الفوتوغرافي يتلقط صور إندونيسيا بلا يدين أو ساقين
هذا المصور الفوتوغرافي بلا يدين أو ساقين
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 10 ابريل/نيسان 2018; 03:16 (GMT +0400).
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مصور فوتوغرافي محترف وُلد بدون يدين وساقين.
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