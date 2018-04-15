دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- راكبات الدراجات النارية هن نساء يتميزن بالجرأة في مدينة مراكش المغربية. والتقط الفنان البريطاني من أصول مغربية حسن حجاج العديد من الصور لهؤلاء النساء.
هذه "عصابة" النساء بدراجتهن النارية في مراكش
هذه "عصابة" النساء بدراجتهن النارية في مراكش
من الشرق
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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راكبات الدراجات النارية هن نساء يتميزن بالجرأة في مدينة مراكش المغربية. والتقط الفنان البريطاني من أصول مغربية حسن حجاج العديد من الصور لهؤلاء النساء
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