هذه "عصابة" النساء بدراجتهن النارية في مراكش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- راكبات الدراجات النارية هن نساء يتميزن بالجرأة في مدينة مراكش المغربية. والتقط الفنان البريطاني من أصول مغربية حسن حجاج العديد من الصور لهؤلاء النساء.