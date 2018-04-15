هذه "عصابة" النساء بدراجتهن النارية في مراكش

هذه "عصابة" النساء بدراجتهن النارية في مراكش

من الشرق
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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راكبات الدراجات النارية هن نساء يتميزن بالجرأة في مدينة مراكش المغربية. والتقط الفنان البريطاني من أصول مغربية حسن حجاج العديد من الصور لهؤلاء النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- راكبات الدراجات النارية هن نساء يتميزن بالجرأة في مدينة مراكش المغربية. والتقط الفنان البريطاني من أصول مغربية حسن حجاج العديد من الصور لهؤلاء النساء. 

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