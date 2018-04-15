ستايل
لماذا يسافر أساطير الموسيقى إلى هذه الجزيرة المعزولة؟
لماذا يسافر أساطير الموسيقى إلى هذه الجزيرة؟
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و7 دقائق.
3:24
على الساحل الشمالي الغربي للنرويج تقع جزيرة صغيرة تدعى غيسك، وهي المكان الذي يوجد فيه أحد أكثر استوديوهات التسجيل بعداً وحصريةً في العالم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.