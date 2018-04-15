ستايل

لماذا يسافر أساطير الموسيقى إلى هذه الجزيرة المعزولة؟

لماذا يسافر أساطير الموسيقى إلى هذه الجزيرة؟

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و7 دقائق.
الموسيقىموسيقىالنرويج
3:24

على الساحل الشمالي الغربي للنرويج تقع جزيرة صغيرة تدعى غيسك، وهي المكان الذي يوجد فيه أحد أكثر استوديوهات التسجيل بعداً وحصريةً في العالم.

الموسيقىموسيقىالنرويج