ملوك السعودية بجدارية "هل العوجا" الأكبر في المملكة

ملوك السعودية بـ"هل العوجا" الأكبر في المملكة

من الشرق
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةفنونالغرافيتيمن قلب الشرق الأوسطرؤية السعودية 2030
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"جدارية هل العوجا" هي أول جدارية وطنية بالمملكة العربية السعودية، شرعتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر بالتعاون مع فريق "كانفش الفني".

المملكة العربية السعوديةفنونالغرافيتيمن قلب الشرق الأوسطرؤية السعودية 2030