ملوك السعودية بجدارية "هل العوجا" الأكبر في المملكة
ملوك السعودية بـ"هل العوجا" الأكبر في المملكة
من الشرق
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
1:17
"جدارية هل العوجا" هي أول جدارية وطنية بالمملكة العربية السعودية، شرعتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر بالتعاون مع فريق "كانفش الفني".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.