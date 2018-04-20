تعرّفوا إلى حدث الجمال الأكبر في دبي!
تعرّفوا إلى حدث الجمال الأكبر في دبي!
من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و16 دقيقة.
2:00
استقبل حدث "بيوتي بوب" في أول أيامه أهم العلامات التجارية بعالم التجميل في حي دبي للتصميم، حيث حضر العديد من اخصائي التجميل العرب والعالميين.
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