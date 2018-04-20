تعرّفوا إلى حدث الجمال الأكبر في دبي!

تعرّفوا إلى حدث الجمال الأكبر في دبي!

من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و16 دقيقة.
دبيجمالتجميلموضة
2:00

استقبل حدث "بيوتي بوب" في أول أيامه أهم العلامات التجارية بعالم التجميل في حي دبي للتصميم، حيث حضر العديد من اخصائي التجميل العرب والعالميين.

دبيجمالتجميلموضة