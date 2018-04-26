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"حرب" أزياء حادة بين ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون.. من الأجمل؟

"حرب" أزياء بين ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون

ستايل
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
أزياءأمريكاإيمانويل ماكروندونالد ترامبفرنسا
1:50

من برأيكم كانت السيدة الأكثر أناقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه كانت أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ولكن، لم يكن ذلك ما جذب عدسات المصورين.. وإنما "حرب" الأزياء القائمة بين ميلانيا وبريجيت! فأيهما كانت الأكثر أناقة؟

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