شاهد..رجلان يتقاتلان بركلات تتحدى الجاذبية

(CNN) -- في فراغ واسع، يستعد رجلان قويان للقتال. بعد الوقوف معاً في صمت، يرسل أحدهما ركلة جوية تتحدى قوة الجاذبية، لتبدأ سلسلة من مشاهد القتال المصورة بأسلوب فني غني.

مشاهد القتال هذه هي جزء من فيلم مدته 14 دقيقة، يحمل عنوان “Ruthless Logic” يكشف عن تقنيات الفنون القتالية الصينية.

والحركة التي يقوم المقاتلان بها تمثل إيحاءاً صريحاً لأفلام الكونغ فو في هونغ كونغ. لكن مخرجة هذا المشروع، الفنانة التي تعيش في نيويورك خافير تشا، قالت إنها تجنبت عمداً استخدام بعض السمات المميزة بهذا النوع من الأفلام.

شاهد مقطع من الفيلم في الفيديو أعلاه.