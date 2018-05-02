ستايل

شاهد..رجلان يتقاتلان بركلات تتحدى الجاذبية

شاهد..رجلان يتقاتلان بركلات تتحدى الجاذبية

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
أفلامهونغ كونغنيويورك
2:08

في فيلم " Ruthless Logic" (المنطق القاسي) تضع الفنانة خافير تشا مقاتلين اثنين وجهاً لوجه في بحث غامض وغير متوقع داخل اللاوعي.

(CNN) -- في فراغ واسع، يستعد رجلان قويان للقتال. بعد الوقوف معاً في صمت، يرسل أحدهما ركلة جوية تتحدى قوة الجاذبية، لتبدأ سلسلة من مشاهد القتال المصورة بأسلوب فني غني.

مشاهد القتال هذه هي جزء من فيلم مدته 14 دقيقة، يحمل عنوان “Ruthless Logic” يكشف عن تقنيات الفنون القتالية الصينية.

والحركة التي يقوم المقاتلان بها تمثل إيحاءاً صريحاً لأفلام الكونغ فو في هونغ كونغ. لكن مخرجة هذا المشروع، الفنانة التي تعيش في نيويورك خافير تشا، قالت إنها تجنبت عمداً استخدام بعض السمات المميزة بهذا النوع من الأفلام.

شاهد مقطع من الفيلم في الفيديو أعلاه.

أفلامهونغ كونغنيويورك