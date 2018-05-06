كيف تكونين امرأة "بـ100 راجل"؟ شاهدن هذا الفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برنامج "بميت راجل" يحكي قصة الصحافية نهى التي تواجه في حياتها عدداً من المشاكل الاجتماعية، ومن ثم تقوم بمعالجتها بطريقتها المبتكرة الخاصة. البرنامج هدفه زيادة الوعي، وتشجيع النقاش، وكسر الصور النمطية حول المواضيع المتعلقة بالرجل والمرأة.