كيف تكونين امرأة "بـ100 راجل"؟ شاهدن هذا الفيديو

كيف تكونين امرأة "بـ100 راجل"؟ شاهدي الفيديو

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
الطريق إلى الحريةالمرأةحقوق المرأةقضايا المرأة
2:12

هذا البرنامج يعيد إحياء عبارة متداولة في جميع أنحاء العالم العربي... امرأة "بـ100 راجل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برنامج "بميت راجل" يحكي قصة الصحافية نهى التي تواجه في حياتها عدداً من المشاكل الاجتماعية، ومن ثم تقوم بمعالجتها بطريقتها المبتكرة الخاصة. البرنامج هدفه زيادة الوعي، وتشجيع النقاش، وكسر الصور النمطية حول المواضيع المتعلقة بالرجل والمرأة.

الطريق إلى الحريةالمرأةحقوق المرأةقضايا المرأة