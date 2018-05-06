ستايل

من هن النساء اللواتي يتجرأن على ارتداء فستان ليس أبيض اللون لحفل زفافهن؟

هل تتجرأن على لبس فستان زفاف ليس أبيض اللون؟

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
أزياءعادات وتقاليدغرائب
1:42

تعرف إلى التاريخ المفاجئ لفستان الزفاف الأبيض!

(CNN) -- قد تكون فساتين الزفاف البيضاء اللون هي القاعدة الآن حول العالم، لكن هذا التقليد يعتبر جديداً نسبياً.

أزياءعادات وتقاليدغرائب