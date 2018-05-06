(CNN) -- قد تكون فساتين الزفاف البيضاء اللون هي القاعدة الآن حول العالم، لكن هذا التقليد يعتبر جديداً نسبياً.
ستايل
من هن النساء اللواتي يتجرأن على ارتداء فستان ليس أبيض اللون لحفل زفافهن؟
هل تتجرأن على لبس فستان زفاف ليس أبيض اللون؟
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
1:42
تعرف إلى التاريخ المفاجئ لفستان الزفاف الأبيض!
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