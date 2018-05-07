ستايل

اكتشف هذه الشركة في كوريا الشمالية التي تصنع تماثيل قادة النظم الاشتراكية في العالم

شركة بكوريا الشمالية تصنع تماثيل قادة العالم

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
الاشتراكيةفنونكوريا الشمالية
3:36

هل سبق وأن سمعتم في حياتكم عن الفنون الكورية الشمالية؟

(CNN) -- يبدو أن كوريا الشمالية هي موطن لشركة اسمها مانسودي، يعمل بها أربعة آلاف موظف، ما يجعلها أحد أكبر استديوهات الفنون في العالم. وهذا هو الرجل الذي يصل مانسودي مع الغرب. اسمه بيير لويجي تشيكاتشيوني، ويعيش – من بين كل الأماكن حول العالم – في بلدة صغيرة جداً في توسكانا، إيطاليا.

الاشتراكيةفنونكوريا الشمالية