اكتشف هذه الشركة في كوريا الشمالية التي تصنع تماثيل قادة النظم الاشتراكية في العالم

(CNN) -- يبدو أن كوريا الشمالية هي موطن لشركة اسمها مانسودي، يعمل بها أربعة آلاف موظف، ما يجعلها أحد أكبر استديوهات الفنون في العالم. وهذا هو الرجل الذي يصل مانسودي مع الغرب. اسمه بيير لويجي تشيكاتشيوني، ويعيش – من بين كل الأماكن حول العالم – في بلدة صغيرة جداً في توسكانا، إيطاليا.