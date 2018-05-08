إليكم قواعد الملابس لضيوف حفلات الزفاف الملكية

(CNN) -- خبير الموضة، كولين ماكدويل، يتحدث عن قواعد ارتداء الملابس في حفلات الزفاف الملكية، ويشرح ما يجب أن يرتديه الضيوف عند حضور حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري.