(CNN) -- خبير الموضة، كولين ماكدويل، يتحدث عن قواعد ارتداء الملابس في حفلات الزفاف الملكية، ويشرح ما يجب أن يرتديه الضيوف عند حضور حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري.
ستايل
إليكم قواعد الملابس لضيوف حفلات الزفاف الملكية
هذه قواعد الملابس لضيوف حفلات الزفاف الملكية
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 10:57 (GMT +0400).
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لو كنت مدعواً لحفل زفاف ملكي، ماذا سترتدي؟
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