شاهد..كيم كارداشيان بفستان ذهبي ضيق بحفل "ميت غالا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألقت شخصية تلفزيون الواقع والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بفستان طويل وضيق ذهبي اللون.