دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألقت شخصية تلفزيون الواقع والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بفستان طويل وضيق ذهبي اللون.
ستايل
شاهد..كيم كارداشيان بفستان ذهبي ضيق بحفل "ميت غالا"
كيم كارداشيان بفستان ذهبي ضيق بحفل "ميت غالا"
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 08 مايو/أيار 2018; 12:09 (GMT +0400).
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تألقت شخصية تلفزيون الواقع والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بفستان طويل وضيق ذهبي اللون.
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