شاهد.. ريهانا بأزياء تشبه بابا الفاتيكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاقت المغنية الباربادوسية والممثلة ومصممة الأزياء ريهانا التوقعات، وارتدت رداء أنيق مستوحى من زي البابا ومرصع بالكريستال واللؤلؤ، وقبعة تشبه تاج بابا الفاتيكان في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.