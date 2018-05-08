دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاقت المغنية الباربادوسية والممثلة ومصممة الأزياء ريهانا التوقعات، وارتدت رداء أنيق مستوحى من زي البابا ومرصع بالكريستال واللؤلؤ، وقبعة تشبه تاج بابا الفاتيكان في حفل "ميت غالا" في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.
ستايل
شاهد.. ريهانا بأزياء تشبه بابا الفاتيكان
شاهد.. ريهانا بأزياء تشبه بابا الفاتيكان
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و10 دقيقة.
0:47
شاهد زي ريهانا في حفل "ميت غالا."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.