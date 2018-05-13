شاهد.. جولة داخل الجناح السعودي في مهرجان كان السينمائي

جولة داخل جناح السعودية بمهرجان كان السينمائي

من الشرق
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةأفلامسينمافرنسامهرجان كان
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يقدم الجناح فرصة التفاعل مع صناع الأفلام السعوديين والعالميين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشارك السعودية هذا العام عبر المجلس السعودي للأفلام بجناح سينمائي كبير في الفترة بين 8 و19 مايو/ أيار الجاري، ويقدم الجناح فرصة التفاعل مع صناع الأفلام السعوديين والعالميين، إضافة إلى عرض تسعة أفلام سعودية قصيرة في الجناح. نأخذكم في جولة سريعة داخل الجناح السعودي في مهرجان كان.

المملكة العربية السعوديةأفلامسينمافرنسامهرجان كانمن قلب الشرق الأوسط