شاهد.. جولة داخل الجناح السعودي في مهرجان كان السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشارك السعودية هذا العام عبر المجلس السعودي للأفلام بجناح سينمائي كبير في الفترة بين 8 و19 مايو/ أيار الجاري، ويقدم الجناح فرصة التفاعل مع صناع الأفلام السعوديين والعالميين، إضافة إلى عرض تسعة أفلام سعودية قصيرة في الجناح. نأخذكم في جولة سريعة داخل الجناح السعودي في مهرجان كان.