(CNN)-- بيعت ماسة زرقاء نادرة، في مزاد علني بــ 6.7 مليون دولار، بعد أن توارثتها عدة عائلات ملكية أوروبية على مدى سنوات.
ستايل
شاهد.. ماسة زرقاء نادرة تُباع بـ 6.7 مليون دولار
ماسة زرقاء نادرة تُباع بـ 6.7 مليون دولار
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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الماسة الزرقاء التي تزن 6.16 قيراط تعرف باسم "بلو فارنيزي"
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