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شاهد.. ماسة زرقاء نادرة تُباع بـ 6.7 مليون دولار

ماسة زرقاء نادرة تُباع بـ 6.7 مليون دولار

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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الماسة الزرقاء التي تزن 6.16 قيراط تعرف باسم "بلو فارنيزي"

(CNN)-- بيعت ماسة زرقاء نادرة، في مزاد علني بــ 6.7 مليون دولار، بعد أن توارثتها عدة عائلات ملكية أوروبية على مدى سنوات.

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