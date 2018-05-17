هيفاء وهبي.. من منصات الجمال والغناء إلى "لعنة كارما"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تطل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هذا العام في رمضان عبر مسلسل "لعنة كارما"، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها هيفاء وهبي في عمل درامي، فقد شاركت سابقا في مسلسلي "كلام على ورق" و "مريم". تعالوا نتعرف سويا إلى هيفاء وهبي في هذه الحقائق السبعة.