دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تطل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هذا العام في رمضان عبر مسلسل "لعنة كارما"، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها هيفاء وهبي في عمل درامي، فقد شاركت سابقا في مسلسلي "كلام على ورق" و "مريم". تعالوا نتعرف سويا إلى هيفاء وهبي في هذه الحقائق السبعة.
هيفاء وهبي.. من منصات الجمال والغناء إلى "لعنة كارما"
هيفاء وهبي.. من منصات الجمال إلى "لعنة كارما"
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
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تطل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هذا العام في رمضان عبر مسلسل "لعنة كارما"، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها هيفاء وهبي في عمل درامي، فقد شاركت سابقا في مسلسلي "كلام على ورق" و "مريم".
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