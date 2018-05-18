ستايل

إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن الزفاف الملكي!

إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن الزفاف الملكي!

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
زواج ملكيبريطانياالمملكة المتحدةالأمير هاري
1:59

بينما يتزوج الأمير هاري وميغان ماركل، هذه هي التفاصيل التي تحتاجون إلى معرفتها عن الزفاف الملكي البريطاني

زواج ملكيبريطانياالمملكة المتحدةالأمير هاري