يحيى الفخراني.. 7 حقائق عن الطبيب الذي أصبح نجما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لن ينساه الجمهور في أعمال تلفزيونية عريقة مثل ليالي الحلمية وزيزينيا وشيخ العرب همام، وبلمسات كوميدية يطل يحيى الفخراني هذا العام في رمضان عبر مسلسل بالحجم العائلي ليقدم شخصية السفير السابق نادر، الذي يحب الأكل كثيرا، فماذا فعل؟ لنتعرف إلى ٧ حقائق عن النجم المصري الكبير.
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