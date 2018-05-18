يحيى الفخراني.. 7 حقائق عن الطبيب الذي أصبح نجما

يحيى الفخراني.. 7 حقائق عن الطبيب النجم

ستايل
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
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1:24

تعالوا نتعرف إلى 7 حقائق عن النجم المصري الكبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  لن ينساه الجمهور في أعمال تلفزيونية عريقة مثل ليالي الحلمية وزيزينيا وشيخ العرب همام، وبلمسات كوميدية يطل يحيى الفخراني هذا العام في رمضان عبر مسلسل بالحجم العائلي ليقدم شخصية السفير السابق نادر، الذي يحب الأكل كثيرا، فماذا فعل؟ لنتعرف إلى ٧ حقائق عن النجم المصري الكبير.

 

 

من قلب الشرق الأوسطدراما مصريةدرامامسلسلات