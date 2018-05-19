من خالتي قماشة إلى حصة... ماذا تعرفون عن نجمة الكويت حياة الفهد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لن ننساها في أدوار مثل خالتي قماشة ورمانة وريحانة، تعود سيدة الشاشة الخليجية النجمة الكويتية حياة الفهد في رمضان هذا العام عبر مسلسل مع حصة قلم، وهي سيدة تستيقظ كل صباح وقد نسيت كل ما حصل لها، فما سر القلم الذي بحوزتها؟