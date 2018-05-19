دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لن ننساها في أدوار مثل خالتي قماشة ورمانة وريحانة، تعود سيدة الشاشة الخليجية النجمة الكويتية حياة الفهد في رمضان هذا العام عبر مسلسل مع حصة قلم، وهي سيدة تستيقظ كل صباح وقد نسيت كل ما حصل لها، فما سر القلم الذي بحوزتها؟
من خالتي قماشة إلى حصة... ماذا تعرفون عن نجمة الكويت حياة الفهد؟
من خالتي قماشة إلى حصة..تعرفوا إلى حياة الفهد
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و31 دقيقة.
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تعالوا نتعرف إلى ٧ حقائق عن حياة الفهد.
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