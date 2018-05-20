ستايل ما رأي خبراء الموضة بفستان زفاف ميغان ماركل؟ ما رأي خبراء الموضة بفستان زفاف ميغان ماركل؟ ستايل آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 3:24 هذا ما قاله خبراء الموضة عن فستان زفاف ميغان ماركل. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"style_bd","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"st-200518-fashion-experts-on-meghans-dress","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/20","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["style","style:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.