دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام وصفحات المجلات، إلا أن لها جمهورا واسعا في العالم العربي بسبب الأدوار المتميزة التي تلعبها في الدراما، النجمة السورية كاريس بشار تعود في رمضان بعملين: الأول هارون الرشيد والثاني آخر محل ورد. إليكم إضاءات على حياة الفنانة السورية كاريس بشار.
وردة من ورود الدراما في سوريا.. تعرفوا إلى كاريس بشار
وردة من ورود الدراما .. تعرفوا إلى كاريس بشار
منوعات
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:30
إليكم إضاءات على حياة الفنانة السورية كاريس بشار.
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