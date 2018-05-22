وردة من ورود الدراما في سوريا.. تعرفوا إلى كاريس بشار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام وصفحات المجلات، إلا أن لها جمهورا واسعا في العالم العربي بسبب الأدوار المتميزة التي تلعبها في الدراما، النجمة السورية كاريس بشار تعود في رمضان بعملين: الأول هارون الرشيد والثاني آخر محل ورد. إليكم إضاءات على حياة الفنانة السورية كاريس بشار.