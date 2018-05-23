دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن السينما شغلت كثيرا من وقت نجمنا لليوم، المصري محمد رمضان، تبقى له في التلفزيون مكانة لا يحتلها أحد غيره. هذا العام يطل محمد رمضان في مسلسل يحمل اسم نسر الصعيد يلعب فيه دور ضابط شرطة يدخل في مواجهة مع رجل أعمال يعمل في التجارة غير المشروعة. تعرفوا إلى محمد رمضان وأبرز ما ميز مسيرته الشخصية والفنية.
أبرز الإضاءات في حياة "الأسطورة"... محمد رمضان
أبرز الإضاءات في حياة "الأسطورة"...محمد رمضان
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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تعرفوا إلى محمد رمضان وأبرز ما ميز مسيرته الشخصية والفنية
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