أبرز الإضاءات في حياة "الأسطورة"... محمد رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن السينما شغلت كثيرا من وقت نجمنا لليوم، المصري محمد رمضان، تبقى له في التلفزيون مكانة لا يحتلها أحد غيره. هذا العام يطل محمد رمضان في مسلسل يحمل اسم نسر الصعيد يلعب فيه دور ضابط شرطة يدخل في مواجهة مع رجل أعمال يعمل في التجارة غير المشروعة. تعرفوا إلى محمد رمضان وأبرز ما ميز مسيرته الشخصية والفنية.