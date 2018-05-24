عادل إمام "الزعيم" الذي لا زال يضحكنا.. في 80 ثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يأتي رمضان من دون مسلسل لعادل إمام؟ بالطبع لا، ولكن هذه المرة سنرى النجم المصري في قالب مختلف بعيد نوعا ما عن الكوميديا، إذ يقدم هذا العام في مسلسل عوالم خفية شخصية صحفي تقع في يده وثائق مهمة ترتبط بفساد مسؤولين في الدولة. تعالوا نتعرف إلى عادل إمام عبر هذه الحقائق السبعة.