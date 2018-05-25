تعرفوا إلى راقص "التانغو" باسل خياط في 80 ثانية

تعرفوا إلى راقص التانغو باسل خياط في 80 ثانية

منوعات
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
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1:19

إليكم أبرز الإضاءات على حياة باسل خياط الشخصية والفنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  يعود الممثل السوري باسل خياط هذا العام في رمضان بمسلسلي "الرحلة" و "تانغو"، يلعب في الأول دور أسامة، وفي الثاني يلعب دور شاب ضمن مجموعة رقص. إليكم أبرز الإضاءات على حياة باسل خياط الشخصية والفنية.

من قلب الشرق الأوسطدرامادراما سوريةمسلسلات