تعرفوا إلى راقص "التانغو" باسل خياط في 80 ثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود الممثل السوري باسل خياط هذا العام في رمضان بمسلسلي "الرحلة" و "تانغو"، يلعب في الأول دور أسامة، وفي الثاني يلعب دور شاب ضمن مجموعة رقص. إليكم أبرز الإضاءات على حياة باسل خياط الشخصية والفنية.