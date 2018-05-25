دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود الممثل السوري باسل خياط هذا العام في رمضان بمسلسلي "الرحلة" و "تانغو"، يلعب في الأول دور أسامة، وفي الثاني يلعب دور شاب ضمن مجموعة رقص. إليكم أبرز الإضاءات على حياة باسل خياط الشخصية والفنية.
تعرفوا إلى راقص "التانغو" باسل خياط في 80 ثانية
تعرفوا إلى راقص التانغو باسل خياط في 80 ثانية
منوعات
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
1:19
إليكم أبرز الإضاءات على حياة باسل خياط الشخصية والفنية
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