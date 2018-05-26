من ملكة للجمال إلى ملكة في الدراما... تعرفوا إلى نادين نسيب نجيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منصات الجمال إلى أدوار البطولة في عدد من أهم المسلسلات العربية في الآونة الأخيرة، أثبتت نادين نسيب نجيم أن الموهبة والجمال يمكن أن تجتمعا في شخص واحد، وقد شكلت نادين ثنائيا مميزا مع كل من تيم حسين ويوسف الخال وعابد فهد، لتعود مع الأخير هذا العام في مسلسل "طريق". إليكم أبرز ٧ إضاءات على مسيرة نادين نسيب نجيم.