مركز "حيدر علييف" في أذربيجان.. تحفة من إبداع زها حديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر العاصمة الأذرية باكو بهذا المبنى الشهير، ويحمل اسم "مركز حيدر علييف" الثقافي، هذا المركز من تصميم زها حديد وبني عام 2012. تعالوا معنا في جولة سريعة حول أبرز ما يميز هذا المبنى.