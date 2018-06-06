دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر العاصمة الأذرية باكو بهذا المبنى الشهير، ويحمل اسم "مركز حيدر علييف" الثقافي، هذا المركز من تصميم زها حديد وبني عام 2012. تعالوا معنا في جولة سريعة حول أبرز ما يميز هذا المبنى.
مركز "حيدر علييف" في أذربيجان.. تحفة من إبداع زها حديد
مركز "حيدر علييف" بأذربيجان.. تحفة لزها حديد
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
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شاهد هذا المبنى الذي تشتهر به العاصمة الأذرية باكو.
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