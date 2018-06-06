من تونس إلى القاهرة... تعرفوا إلى النجمة درة

من تونس إلى القاهرة... تعرفوا إلى النجمة درة

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطتونسمسلسلاتدرامادراما مصرية
1:04

تعرفوا إلى تاريخ الفنانة التونسية درة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  تشارك الفنانة التونسية درة هذا العام في مسلسلين هما "نسر الصعيد" وتلعب فيه دور فيروز أمام محمد رمضان وسيد رجب، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الذي تلعب فيه دور فتاة عاشت لفترة في مصحة نفسية. تعرفوا إلى تاريخ الفنانة التونسية درة.

من قلب الشرق الأوسطتونسمسلسلاتدرامادراما مصريةتلفزيون