دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشارك الفنانة التونسية درة هذا العام في مسلسلين هما "نسر الصعيد" وتلعب فيه دور فيروز أمام محمد رمضان وسيد رجب، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الذي تلعب فيه دور فتاة عاشت لفترة في مصحة نفسية. تعرفوا إلى تاريخ الفنانة التونسية درة.
من تونس إلى القاهرة... تعرفوا إلى النجمة درة
من تونس إلى القاهرة... تعرفوا إلى النجمة درة
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آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
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تعرفوا إلى تاريخ الفنانة التونسية درة
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