من تونس إلى القاهرة... تعرفوا إلى النجمة درة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشارك الفنانة التونسية درة هذا العام في مسلسلين هما "نسر الصعيد" وتلعب فيه دور فيروز أمام محمد رمضان وسيد رجب، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الذي تلعب فيه دور فتاة عاشت لفترة في مصحة نفسية. تعرفوا إلى تاريخ الفنانة التونسية درة.