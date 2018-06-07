مدينة بأكملها مبنية بالطابعات الثلاثية الأبعاد..تستقبلك بالعام 2019

مدينة بأكملها مبنية بالطابعات ثلاثية الأبعاد

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
هولنداالطباعة ثلاثية الأبعادالمتر المربع
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شاهد كيف بُنيت هذه المدينة بالطابعات ثلاثية الأبعاد.

(CNN) —  هل أنت مستعدٌ للعيش داخل منزلٍ مبني باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؟ قد يكون هذا مستقبل مدينة آيدنهوفن الهولندية.

هولنداالطباعة ثلاثية الأبعادالمتر المربع