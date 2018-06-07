(CNN) — هل أنت مستعدٌ للعيش داخل منزلٍ مبني باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؟ قد يكون هذا مستقبل مدينة آيدنهوفن الهولندية.
مدينة بأكملها مبنية بالطابعات الثلاثية الأبعاد..تستقبلك بالعام 2019
مدينة بأكملها مبنية بالطابعات ثلاثية الأبعاد
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
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شاهد كيف بُنيت هذه المدينة بالطابعات ثلاثية الأبعاد.
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